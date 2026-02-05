Studenti del convitto Galluppi intraprendono viaggio tra borghi storici con progetto Mirari

Gli studenti del Convitto Galluppi di Catanzaro hanno cominciato un viaggio tra i borghi della Calabria. Insieme, esplorano luoghi ricchi di storia e tradizioni, con il progetto “Mirari”. Questa iniziativa vuole far scoprire ai ragazzi le bellezze e le risorse nascoste della loro regione, tra memorie antiche e arte locale. I giovani partono in un percorso che unisce scoperta e apprendimento, portandoli a toccare con mano il patrimonio culturale calabrese.

**Un viaggio tra i borghi, tra storia e scoperta: i ragazzi del Convitto Galluppi intraprendono un'esperienza unica con il progetto "Mirari"** A ottobre 2025, i ragazzi del Liceo Classico del Convitto Galluppi di Catanzaro hanno iniziato un'avventura unica: un itinerante tra i borghi della Calabria, con il progetto "Mirari", pensato per far scoprire ai giovani il territorio della propria regione, con particolare attenzione alle sue tradizioni artistiche, alle sue memorie storiche, alle sue risorse culturali. Cinque giorni, tante tappe, tante esperienze. La scuola ha messo in movimento i ragazzi per farne diventare protagonisti della propria storia.

