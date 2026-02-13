Cartoonist per un giorno | gli studenti del Convitto acclamati dal Teen Toon Fest 2025

Gli studenti della classe 3ª A del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo sono diventati cartoonist per un giorno, grazie all’evento Teen Toon Fest 2025. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e organizzatori, che li hanno applauditi per la creatività dimostrata nel realizzare brevi fumetti dal vivo. Durante l’evento, i ragazzi hanno disegnato personaggi e storie, coinvolgendo anche altri studenti presenti.

Il cortometraggio, candidato al Teen Toon Fest 2025 di Ascoli Piceno, ha ricevuto il premio speciale Roma Film Corto – Premio della giuria per il migliore stile grafico Prestigioso riconoscimento per gli studenti della classe 3ª A della scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Arezzo. Mercoledì, 11 febbraio, alle 17.30 presso l'aula magna dell'istituto si è svolta la cerimonia di premiazione dedicata al cortometraggio di animazione "Pets & Love – un rifugio da salvare", realizzato dagli studenti nell'ambito del progetto "Cartoon School", promosso grazie alla collaborazione con gli esperti dell'associazione culturale Koete e con Avis Arezzo.