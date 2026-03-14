Fine ricorsi autovelox | il caos dei 11.000 dispositivi

La normativa sugli autovelox sta per cambiare, con una riforma che potrebbe bloccare definitivamente i ricorsi contro le multe. Sono circa 11.000 i dispositivi interessati dalla modifica e le nuove regole potrebbero impedire ai cittadini di contestare le sanzioni. La questione riguarda le modalità di installazione e di funzionamento di questi strumenti, che coinvolgono numerose amministrazioni comunali.

La normativa sugli autovelox sta per subire una trasformazione radicale che potrebbe chiudere definitivamente la strada ai ricorsi contro le multe. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un percorso normativo che, se confermato senza opposizioni dalla Commissione europea entro il 4 maggio 2026, stabilirà nuovi criteri di omologazione vincolanti per tutti i dispositivi di rilevamento della velocità. Attualmente, circa l’81% degli oltre 11.000 apparecchi installati sul territorio nazionale non risulta inserito nel database ufficiale del Mit, creando un vuoto giuridico sfruttato dagli automobilisti per annullare le sanzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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