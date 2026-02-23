Autovelox attese una valanga di potenziali ricorsi

Il ricorso contro gli autovelox aumenta a causa di dubbi sulla validità delle apparecchiature usate. Le contestazioni si concentrano sulla corretta omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, che molti ritengono non siano conformi agli standard richiesti. Questa situazione porta a un incremento di ricorsi e a possibili annullamenti di verbali. Gli automobilisti intenzionati a contestare le multe stanno crescendo in modo significativo in diverse regioni.

(Adnkronos) – Il dossier autovelox torna al centro del dibattito giuridico e politico. Dopo mesi di contenziosi e pronunce contrastanti, il tema dell’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità sta producendo effetti concreti sulle sanzioni elevate in tutta Italia, con potenziali ricadute su migliaia di verbali. Il punto dirimente riguarda la distinzione tra “approvazione” e “omologazione”.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Caos semestre filtro, una valanga di ricorsi. “Graduatoria aggiustata, procedura illegittima”, parla l’avvocatoDurante il semestre filtro, si sono susseguite numerose contestazioni riguardanti la graduatoria di accesso a medicina.

Autovelox nel caos: solo mille omologati su oltre 11mila, rischio boom di ricorsiIn Italia, la maggior parte degli autovelox non è ancora omologata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dopo mesi di attesa vince il ricorso: autovelox non omologato, ora il Comune deve risarcire l'automobilista.

Autovelox, censimento Mit: solo 1000 omologati su 11.000. La mappaLa stretta sulle migliaia di dispositivi sparsi per tutto il territorio nazionale si avvicina. Il ministero delle Infrastrutture accelera sull'iter del decreto per l'omologazione e rende noto che al m ... tg24.sky.it

Autovelox caos: è conforme solo il 10%. Rischio spegnimento e valanga di ricorsi. Cosa succede oraROMA – Dopo un periodo di silenzio, in attesa dell’elaborazione dei dati del censimento, la telenovela autovelox ritorna prepotentemente sulla scena, portando con sé una possibile valanga di ricorsi e ... repubblica.it

Dopo mesi di attesa vince il ricorso: autovelox non omologato, ora il Comune deve risarcire l'automobilista LEGGI LA NOTIZIA https://cityne.ws/203XK - facebook.com facebook