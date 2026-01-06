Spaventoso incidente sulla via Panoramica | traffico in tilt vicino al faro
Questa mattina sulla via Panoramica a Castellammare si è verificato un incidente tra due veicoli nei pressi del faro, causando rallentamenti e disagi al traffico. La situazione è attualmente sotto controllo e le autorità stanno gestendo la viabilità. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.
Paura questa mattina sulla via Panoramica, a Castellammare, per un incidente che ha coinvolto due auto nei pressi del faro. Lo scontro ha causato lunghe code in entrambe le direzioni.Secondo le prime ricostruzioni, l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia potrebbe aver contribuito all’impatto. Sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
