Pesaro incendio a una centralina | traffico ferroviario in tilt

Questa mattina, intorno alle 7, un incendio si è sviluppato in una cabina elettrica vicino ai binari della stazione di Pesaro. L’incendio ha causato forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona, con treni in ritardo e alcuni cancellati. La circolazione resta ancora molto rallentata mentre le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area.

È ancora fortemente rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona. Questa mattina intorno alle 7 si è verificato un incendio che ha interessato una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la Polizia che avviato le indagini sull’accaduto, con la Scientifica che ha eseguito i rilievi. D a accertare se si sia trattato di un’azione dolosa. Al momento, informa Trenitalia, i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi fino a 90 minuti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Firenze, il traffico ferroviario dell'Alta velocità ha subito un'interruzione a causa di un incidente sui binari presso la stazione di Rifredi.

