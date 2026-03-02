Fabregas studia il Bodo | app per i pasti maxischermo e droni Ecco l' ultima del Como di Cesc

Cesc Fabregas sta analizzando il Bodo, squadra norvegese, attraverso l’uso di un’app dedicata ai pasti, un maxischermo e droni durante gli allenamenti. Ha visitato il centro sportivo e osservato da vicino le tecniche di allenamento adottate dal team. L’allenatore si è mostrato colpito dall’organizzazione e dalle innovazioni tecnologiche utilizzate dal Bodo. La sua attenzione si concentra sui dettagli del metodo di lavoro dei norvegesi.

Venerdì a pranzo si saranno abbracciati nel segno di una visione. Chiara, volta al futuro. Cesc è rimasto impressionato dallo stile Bodo, dal progetto e dai metodi di allenamento. Tanto da invitare lo staff del club norvegese per conoscersi e per parlare di alcuni aspetti. Punto primo, l’alimentazione. L’allenatore spagnolo si è consultato con i nutrizionisti del Bodo per creare un sistema di alimentazione che permetta ai calciatori di recuperare più in fretta da infortuni e partite. Sul tema, la società scandinava ha preso spunto dai metodi della Uno X Mobility, la WorldTeam di ciclismo, da cui ha prelevato fondamentali intuizioni per prevenire e curare lo stress fisico con il cibo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fabregas studia il Bodo: app per i pasti, maxischermo e droni. Ecco l'ultima del Como di Cesc Como-Milan, Cesc Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocatiDopo gli ultimi due pareggi consecutivi con Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo già domani sera, contro... Leggi anche: Torcia Olimpica a Como: una sfilata da Champions con Cesc Fabregas, Zanetti e il gigante Moraschini Aggiornamenti e contenuti dedicati a Como di Cesc. Como a lezione dai castigatori dell'Inter: incontro col Bodo. E a Mozzate spunta un mega-schermoComo a lezione dai castigatori dell'Inter in Champions League. Come riporta il portale FanPage, mister Cesc Fabregas ha richiesto e ottenuto un incontro. tuttomercatoweb.com Fabregas chiama i nutrizionisti del Bodo Glimt e per migliorare il Como si affida alle sedute col droneSui campi di allenamento del Como è apparso da alcuni giorni in pianta stabile un maxi schermo dove Fabregas proietta in tempo reale le immagini di un ... fanpage.it