Incendio nel cantiere Ferrandino | Nonostante i gufi i detrattori e gli odiatori seriali i lavori riprendono

Da napolitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incendio che ha interessato alcuni macchinari, i lavori nel cantiere della vasca di colmata sono ripresi. Ferrandino ha sottolineato che, nonostante le opposizioni e le critiche, le attività continuano regolarmente. La ripresa delle operazioni rappresenta un passo importante per il proseguimento del progetto, in un contesto di attenzione e sicurezza.

Sono ripresi i lavori della vasca di colmata dopo l’incendio che ha colpito alcuni dei macchinari impiegati nel cantiere. Il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino ha così commentato l'accaduto: “Nonostante i gufi, i detrattori e gli odiatori seriali che remano contro la ripartenza della nostra. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

