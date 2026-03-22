Arezzo, 22 marzo 2026- Solidarietà viene espressa al vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca dopo gli attacchi e gli insulti che gli sono stati rivolti a seguito della sua partecipazione alle celebrazioni per la fine del Ramadan insieme alla comunità islamica del territorio. La Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Arezzo esprime ferma condanna p er gli attacchi e gli insulti rivolti al vescovo Andrea Migliavacca, a seguito della sua partecipazione alle celebrazioni per la fine del Ramadan insieme alla comunità islamica del territorio: «Si tratta di un episodio che riteniamo grave e preoccupante, perché colpisce non solo un alto esponente del mondo cattolico, ma il valore stesso del dialogo interreligioso e della convivenza civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solidarietà al vescovo Migliavacca dopo gli attacchi per la partecipazione alle celebrazioni per la fine del Ramadan

Articoli correlati

“Fine del mondo alle porte”, l’assurda profezia apocalittica del Cremlino dopo gli attacchi all’Iran«Ci sono state cose peggiori nella storia umana…Ma allora non eravamo vivi, quindi ci sembra che la fine del mondo sia alle porte».

Prete condannato per abusi alle celebrazioni del Giubileo, petizione online: "Vescovo si dimetta"Petizione online per chiedere le dimissioni del vescovo di Aversa Angelo Spinillo.

Contenuti utili per approfondire Solidarietà al vescovo Migliavacca dopo...

Temi più discussi: L'appello del Ghislieri per Andrea Rocchelli: aderiscono anche i Vescovi Sanguineti e Migliavacca; Addio Graziella, l'ultimo saluto nella sua Campoluci; Graziella signora dell'oro, quella donazione all'ospedale un mese fa e tanta beneficenza. Holding nata dal laboratorio aperto a 18 anni.

Solidarietà al Vescovo AndreaRoberto Vasai, ex presidente della Provincia di Arezzo, ieri ha pubblicato un post sui social che ha richiamato doverosamente l’attenzione anche del nostro giornale su di un fatto davvero incredibile: ... letruria.it

Confartigianato e Coldiretti, consegnata al Vescovo Migliavacca la statuina del presepeArezzo, 17 dicembre 2025 – Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato al Vescovo S.E. Andrea Migliavacca la statuina del presepe che quest’anno rappresenta il lavoro nei settori dell’agricoltura e ... lanazione.it

Alle Cucine Popolari solidarietà, cibo, amore e dignità #solidarietá #volontariato #socialità #sfoglia #tagliatelle facebook

Esprimo la mia solidarietà al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, bersaglio in queste ore di vergognosi messaggi di odio e inaccettabili minacce di morte. Nessun dissenso politico, per quanto aspro, può mai giustificare tale violenza. Queste d x.com