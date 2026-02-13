Asti | il Vescovo Prastaro incontra gli studenti dialogo sui valori di pace e solidarietà

Il Vescovo Marco Prastaro ha visitato la scuola elementare “V. di Quarto d’Asti per parlare con gli studenti dei valori di pace e solidarietà, suscitando un grande interesse tra i ragazzi. La visita, avvenuta in febbraio, ha portato il religioso a confrontarsi con i giovani sulle tematiche di convivenza e rispetto, coinvolgendo attivamente gli studenti in un dialogo diretto. Durante l’incontro, il Vescovo ha condiviso storie e riflessioni, stimolando domande e discussioni tra i bambini, che hanno mostrato entusiasmo e curiosità per i temi trattati. La scuola ha preparato un momento speciale di incontro e confronto

Un Vescovo tra i Banchi: Marco Prastaro e l'Incontro con gli Studenti di Quarto d'Asti. Una mattinata di febbraio ha visto il Vescovo di Asti, Marco Prastaro, protagonista di una visita significativa alla scuola elementare "V. Bottego" di Quarto d'Asti. L'incontro, inserito nella sua visita pastorale alla parrocchia di San Pietro-San Zenone, ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione sui valori fondamentali con i giovani studenti della comunità. Entusiasmo e Canti di Benvenuto. L'accoglienza riservata a Monsignor Prastaro da parte degli alunni, degli insegnanti e del personale scolastico è stata calorosa ed entusiasta.