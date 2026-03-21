Lauro pensa all’Atletico Ascoli | Maceratese serve equilibrio

Maurizio Lauro, nuovo allenatore della Maceratese, ha parlato durante la presentazione della partita che si giocherà domani contro l'Atletico Ascoli. Ha sottolineato l'importanza di mantenere l'equilibrio in vista della sfida, senza approfondire motivazioni o strategie specifiche. Lauro ha espresso il suo pensiero su come affrontare l’incontro, concentrandosi sull’aspetto mentale e tattico.

"Ci vuole equilibrio". È quanto ha detto Maurizio Lauro, neo allenatore della Maceratese, in sede di presentazione pensando alla gara di domani a casa dell’ Atletico Ascoli. C’è da puntellare la fase difensiva perché i 39 gol al passivo costituiscono un pesante fardello. "Da allenatore – ha spiegato – parto sempre dalla difesa ". Ma il punto è che ci sono stati pochi giorni per portare nuove idee e soprattutto perché siano assimilate da una rosa in cui abbondano punte e mezzepunte. "È uno dei reparti più completi – ha detto Lauro – e tra i migliori 6-7 presentando una ricca varietà. Però non è facile farli giocare tanti assieme perché sono indispensabili l’ equilibrio, tanta fase difensiva e oltretutto anche ordinata, molta corsa in mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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