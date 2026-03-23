Milano, 23 marzo 2026 – Se Jules Verne ci ha dimostrato un secolo e mezzo fa come fosse possibile fare il giro del mondo in 80 giorni solo leggendo un libro, gli Atabasca oggi ci illustrano come si possa fare lo stesso in meno di un’ora solo ascoltando un disco. In entrambi i casi, forse, il “solo” è di troppo: le avventure di Phileas Fogg, così come il viaggio sonoro del trio abruzzese, impacchettato nell’eponimo disco di debutto, squadernano a chi vi si accosta un intero mondo, denso di sfumature sempre nuove, a ogni capitolo così come a ogni successivo ascolto. Viene quasi difficile pensare di trovarsi di fronte a un primo passo nel panorama discografico, anche se i tre Atabasca non sono certo dei novellini nel mondo musicale, essendo stati impegnati negli ultimi vent’anni nei più diversi progetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atabasca, il mondo in un disco: e se qualcuno ha il numero di Quentin Tarantino (o Paolo Sorrentino)...

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