Paul Dano rompe il silenzio e risponde alle parole di Tarantino, che aveva definito il suo lavoro un “massacro”. L’attore si dice finalmente al centro dell’attenzione e commenta la polemica con toni diretti, senza giri di parole.

Nel mondo del cinema, le opinioni forti sono all’ordine del giorno, ma quando un titano come Quentin Tarantino decide di usare parole come “massacro” verso un collega, il rumore diventa assordante. Recentemente, il regista di Pulp Fiction ha scosso l’ambiente definendo Paul Dano l’anello debole di Hollywood, criticando ferocemente la sua prova nel capolavoro Il petroliere (2007). Secondo Tarantino, Dano sarebbe stato “divorato vivo” dal co-protagonista Daniel Day-Lewis, risultando una presenza “fiacca” e poco interessante. Dopo mesi di attacchi pubblici e commenti al vetriolo, Paul Dano ha scelto il palcoscenico del Sundance Film Festival 2026 per rompere il silenzio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Paul Dano risponde al “massacro” di Quentin Tarantino: “Il mondo ha parlato di me finalmente”

Approfondimenti su Paul Dano Quentin Tarantino

Paul Dano rompe il silenzio e risponde alle critiche di Quentin Tarantino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Paul Dano RESPONDS to Quentin Tarantino! Hollywood Feud #PaulDano

Ultime notizie su Paul Dano Quentin Tarantino

Argomenti discussi: Paul Dano reagisce alle critiche di Quentin Tarantino: Grato che il mondo abbia parlato di me; Vegas: A Love Story, Maika Monroe, Brandon Sklenar e Paul Dano nel cast del film del regista Ramin Bahrani; Il Mago del Cremlino – Le origini di Putin: trailer italiano e data di uscita del film di Assayas; Paul Dano risponde ai commenti deboli dell’attore di Quentin Tarantino.

Paul Dano rompe il silenzio su Tarantino con garbo, ma Toni Collette non si trattienePaul Dano ha finalmente rotto il silenzio sulle dichiarazioni controverse di Quentin Tarantino, che ... msn.com

Paul Dano ha risposto alle critiche di Tarantino: «Grato che il mondo abbia parlato al posto mio»L’attore ha detto che essere difeso di tanti colleghi e fan è stato «davvero bello» dopo la durissima stroncatura di Quentin, che lo ha definito «debole e poco interessante» ... rollingstone.it

Ha rotto il silenzio! Paul Dano ha parlato per la prima volta delle critiche ricevute da Quentin Tarantino e ha ringraziato i suoi fan: «È stato davvero bello. Mi sono sentito incredibilmente grato perché il mondo mi ha difeso, così non ho dovuto farlo io.» #Pa - facebook.com facebook

La reunion di Paul Dano, Toni Collette, Abigail Breslin e Greg Kinnear al Sundance Film Festival per i 20 anni di Little Miss Sunshine. x.com