Paul Dano rompe il silenzio e risponde alle critiche di Quentin Tarantino. Dopo settimane di polemiche, l’attore di Little Miss Sunshine si è finalmente espresso pubblicamente, dicendo di essere grato che il mondo abbia parlato di lui. La sua reazione arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del famoso regista, che avevano acceso un acceso dibattito.

La star di Little Miss Sunshine si è esposta pubblicamente per la prima volta dopo il polverone mediatico scatenato dalle dichiarazioni del regista. Paul Dano ha partecipato al Sundance Film Festival in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita nelle sale di Little Miss Sunshine e ha commentato per la prima volta le parole molto dure nei suoi confronti di Quentin Tarantino. Il regista di Pulp Fiction aveva criticato Dano in relazione alla sua performance nel film di Paul Thomas Anderson, Il petroliere, specificando come, a suo avviso, fosse proprio l'attore l'anello debole del lungometraggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paul Dano reagisce alle critiche di Quentin Tarantino: "Grato che il mondo abbia parlato di me"

Approfondimenti su Paul Dano Quentin Tarantino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paul Dano Quentin Tarantino

Argomenti discussi: Paul Dano reagisce alle critiche di Quentin Tarantino: Grato che il mondo abbia parlato di me.

Paul Dano reagisce alle critiche di Quentin Tarantino: Grato che il mondo abbia parlato di meLa star di Little Miss Sunshine si è esposta pubblicamente per la prima volta dopo il polverone mediatico scatenato dalle dichiarazioni del regista. movieplayer.it

Paul Dano rompe il silenzio sulle dure critiche rivoltegli da Quentin TarantinoPaul Dano risponde alle critiche di Quentin Tarantino sulla sua interpretazione ne Il petroliere, difeso da colleghi e registi. cinefilos.it

Tra segreti, manipolazione e controllo, scopri chi muove davvero i fili del potere. Il poster ufficiale de #IlMagoDelCremlino – Le origini di Putin, il nuovo film di Olivier Assayas con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen, con Jeffrey Wright e Jude - facebook.com facebook

Deadline annuncia che Maika Monroe e Brandon Sklenar saranno i protagonisti del nuovo romance thriller di Ramin Bahrani al fianco di Paul Dano, Judy Greer e Michael Shannon. x.com