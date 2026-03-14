Dice che il marito è morto in India ma i giudici la condannano a pagare 7mila euro Il caso a Milano | Non ha le prove

A Milano, una donna ha chiesto alla compagnia assicurativa di pagare la polizza vita del marito, morto in un incidente stradale in Punjab nel dicembre 2021. Tuttavia, i giudici le hanno ordinato di versare 7.000 euro, sostenendo che non ha fornito prove sufficienti a dimostrare la sua versione dei fatti. La donna sostiene che il marito sia deceduto in India, ma la sentenza non riconosce questa ricostruzione.

Una donna ha chiesto alla compagnia assicurativa di liquidare la polizza vita del marito, deceduto secondo la sua ricostruzione in un incidente stradale nella regione indiana del Punjab a dicembre 2021. Allega certificati ospedalieri, un documento del dipartimento sanitario locale e un rapporto della polizia indiana. Ma la compagnia analizza le carte e da subito qualcosa non torna. A cominciare dalle date di nascita della vittima dichiarate dalla donna e riportate sui documenti indiani. Perciò rifiuta il pagamento. Come ricostruisce il Corriere della Sera, la donna si rivolge quindi al Tribunale ordinario di Milano, sesta sezione civile, pretendendo il riscatto della polizza di circa 200mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

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