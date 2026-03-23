Cologno Monzese (Milano), 23 Marzo 2026 – Il Tribunale di Monza lo aveva condannato a un anno e 4 mesi di reclusione per falso e a 9 mesi di reclusione per omissione di atti di ufficio, pena sospesa e non menzione della sentenza perché, secondo la Procura, nei cassetti del suo ufficio in caserma aveva pratiche inevase e refurtiva da restituire, mentre su computer e telefonino erano emersi scambi di messaggi per favorire personaggi top e vip di Mediaset per denunce o identificazioni che sulla carta erano state fatte in presenza al comando e invece erano avvenute a domicilio negli uffici dell’emittente televisiva. Oppure predisposte in anticipo, a volte anche non da un pubblico ufficiale e firmati solo successivamente da chi di dovere, che attestava invece di averlo fatto davanti all'interessato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assolto in Appello il carabiniere di Cologno Monzese. “Nessun servilismo verso Mediaset”

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