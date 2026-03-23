Assisi celebra i Templari | in mostra la copia della Sacra Sindone

Assisi – Le Logge del Palazzo dei Priori ad Assisi si trasformano, dal 24 marzo al 6 aprile 2026, in un palcoscenico di profonda suggestione storica e spirituale. L’evento, o rganizzato dai Templari Oggi APS, mette al centro l’ostensione della copia della Santa Sindone, un simbolo che da secoli interroga la fede e la scienza, offrendo ai visitatori l’opportunità di un confronto diretto con l’immagine dell’Uomo della Croce. Un percorso tra arte sacra e fotografia. Il programma della manifestazione non si limita alla dimensione devozionale, ma si articola attraverso una serie di mostre fotografiche ed una preziosa esposizione di crocifissi storici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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