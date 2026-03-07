Eboli tanti fedeli ammirano la riproduzione della Sacra Sindone

A Eboli, nella chiesa di Santa Maria della Pietà, è stata allestita un’esposizione speciale con una riproduzione della Sacra Sindone. La mostra invita i fedeli e i visitatori a riflettere e a partecipare a momenti di raccoglimento durante il periodo che precede la Settimana Santa. Numerosi cittadini si sono recati a vedere l’opera e a condividere l’esperienza.

La chiesa di Santa Maria della Pietà di Eboli accoglie i fedeli e i visitatori con un’esposizione speciale: una riproduzione della Sacra Sindone, proposta come occasione di meditazione e raccoglimento nel tempo che conduce alla Settimana Santa.All’interno della chiesa, la riproduzione è collocata in un allestimento sobrio e suggestivo, pensato per favorire il silenzio, la preghiera e la contemplazione del mistero della Passione e Risurrezione di Cristo. L’ambiente è arricchito da elementi simbolici – luci, drappi, candele – che accompagnano il visitatore in un percorso interiore di riflessione.L’esposizione rimarrà visitabile fino alla Pasqua, offrendo a tutti la possibilità di vivere un momento di spiritualità personale o comunitaria, riscoprendo il valore di uno dei segni più intensi della tradizione cristiana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Ad Eboli in esposizione una riproduzione della Sacra SindoneTempo di lettura: < 1 minuto Nel percorso di avvicinamento alla Pasqua, con sensibilità pastorale e attenta dedizione ai particolari, il P arroco la... Nella parrocchia San Giuseppe l’ostensione della riproduzione in misura reale della Sacra SindoneDal 1° al 10 marzo a San Salvo un’occasione di fede e contemplazione nell'ambito del progetto nazionale di “ostensione diffusa”.