Ad Eboli in esposizione una riproduzione della Sacra Sindone

Ad Eboli è stata allestita una mostra con una riproduzione della Sacra Sindone, accessibile al pubblico. L'esposizione si trova in una location dedicata e rimarrà aperta fino a una data ancora da definire. L'evento invita i visitatori a osservare da vicino il celebre simbolo religioso, offrendo un'occasione di riflessione e di contatto con un oggetto di grande significato spirituale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel percorso di avvicinamento alla Pasqua, con sensibilità pastorale e attenta dedizione ai particolari, il P arroco la Chiesa Collegiata di Santa Maria della Pietà di Eboli, Don Michele Marra, ha scelto di offrire ai fedeli un'occasione concreta di contemplazione e raccoglimento esponendo una riproduzione della reliquia più iconica della cristianità la Sacra Sindone. La presenza della Sindone, pur nella forma di riproduzione, intende richiamare con forza il mistero del dolore redentivo e dell'amore misericordioso di Cristo, un invito per l'intera comunità a partecipare a un momento di intensa spiritualità, nel solco di una tradizione che coniuga devozione, cultura e testimonianza viva della fede.