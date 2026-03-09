Alle Giornate FAI di Primavera 2026 a Napoli, saranno aperti diversi luoghi di interesse, tra cui lo Stadio Maradona, che sarà visitabile durante l’evento. Dal 1993, il FAI organizza questa iniziativa per consentire al pubblico di scoprire e valorizzare beni storici e architettonici della città. L’edizione di quest’anno coinvolge numerose location, offrendo l’opportunità di visitare luoghi normalmente chiusi al pubblico.

Tutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. Per questa edizione di sabato 21 e domenica 22 marzo, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare: Stadio Diego Armando Maradona - Apertura libera, senza prenotazione Palazzo d’Avalos del Vasto - Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica - Visite riservate agli... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giornate FAI di Primavera, quali sono i luoghi aperti a Napoli: c'è anche lo Stadio Maradona

Articoli correlati

Napoli, lo stadio: «Restyling del Maradona anche senza Euro 2032»«Il Presidente Aurelio De Laurentiis? Aspettiamo di capire la posizione del club, entro luglio ci sarà il progetto definitivo: nel caso di silenzio,...

Il Comune: “Lo stadio Maradona può mantenere anche senza il Napoli. Daremo una mano a De Laurentiis a fare il suo stadio”Pasquale Granata a Radio Crc: «Stadio Maradona? Reazione molto positiva di Figc e Uefa: entro luglio sarà chiuso il progetto, tutti i parametri...

Tutto quello che riguarda Stadio Maradona

Giornate FAI di primavera, i 780 luoghi da visitare il 21 e 22 marzo 2026Giunte alla 34ª edizione, le Giornate FAI di primavera 2026 danno la possibilità a centinaia di migliaia di italiani, nel primo fine settimana di primavera, di visitare alcuni degli edifici del ... siviaggia.it

Giornate FAI di Primavera: due giorni per esplorare 780 luoghi e commemorare gli 800 anni di San Francesco d'AssisiSabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34ma edizione le Giornate Fai di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato d ... corrieredellumbria.it