Arrivano aggiornamenti importanti per chi percepisce l’assegno di inclusione. A marzo 2026, infatti, l’INPS ha confermato il calendario dei pagamenti con alcune novità che riguardano tempistiche, importi e possibili doppie ricariche per alcuni beneficiari. Il mese si presenta quindi particolarmente rilevante per le famiglie che ricevono il sussidio, soprattutto per chi è in fase di prima erogazione, rinnovo o recupero di arretrati. Anche per marzo, il sistema di pagamento dell’assegno di inclusione segue la consueta divisione in due momenti distinti. Questa doppia scadenza è ormai una costante del calendario INPS e consente di gestire separatamente nuove domande e rinnovi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assegno di inclusione marzo 2026: date anticipate, importi e possibili doppie ricariche

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