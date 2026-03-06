assegno unico di marzo 2026 le date dei pagamenti e gli importi con il nuovo isee

A marzo 2026, l’Inps effettuerà i pagamenti dell’assegno unico universale alle famiglie con figli a carico. Le somme saranno accreditate nella seconda metà del mese e varieranno in base al nuovo Isee, che sarà utilizzato per determinare gli importi. Le date specifiche e i dettagli relativi agli importi sono stati comunicati dall’ente.

Nella seconda parte del mese di marzo l'Inps accrediterà l'Assegno unico universale alle famiglie con figli a carico. Le date per chi già aveva diritto alla misura a febbraio dovrebbero essere il 19 e il 20 del mese, mentre per chi ha presentato domanda soltanto il mese scorso sarà necessario attendere alcuni giorni in più. Marzo sarà anche il primo mese del 2026 nel quale verrà applicata la dichiarazione Isee di quest'anno. Gli importi potrebbero quindi cambiare sensibilmente per molte famiglie. Nel caso in cui ci si fosse dimenticati di fare la Dsu entro il 28 febbraio, l'importo sarà ridotto al minimo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

