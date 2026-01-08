Caos letturisti Aqp | stipendi dimezzati e internalizzazione fantasma
Il 2026 si apre con difficoltà per i 42 letturisti di Acquedotto Pugliese, che affrontano stipendi dimezzati e una complessa internalizzazione non ufficiale. Dopo un anno annunciato come di stabilità, la situazione si è deteriorata, generando preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie. Questa situazione evidenzia le tensioni e le incertezze all’interno dell’azienda, richiedendo approfondimenti e risposte chiare.
LECCE – Doveva essere l’anno della svolta e della stabilità, ma per i 42 letturisti di Acquedotto pugliese il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi. Nonostante la delibera del Cda di Aqp dello scorso marzo prevedesse l’internalizzazione del personale a partire dal 1° gennaio, i lavoratori si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
