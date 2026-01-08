Caos letturisti Aqp | stipendi dimezzati e internalizzazione fantasma

Il 2026 si apre con difficoltà per i 42 letturisti di Acquedotto Pugliese, che affrontano stipendi dimezzati e una complessa internalizzazione non ufficiale. Dopo un anno annunciato come di stabilità, la situazione si è deteriorata, generando preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie. Questa situazione evidenzia le tensioni e le incertezze all’interno dell’azienda, richiedendo approfondimenti e risposte chiare.

