Pulizie negli ospedali della Asl Brindisi | Internalizzare il servizio in Sanitaservice

Le lavoratrici e i lavoratori delle aziende Colser e Meridionale Servizi, impegnati nelle pulizie presso le strutture della Asl Brindisi, sono in stato di agitazione. La questione riguarda la decisione di internalizzare il servizio di pulizia attraverso Sanitaservice. La protesta coinvolge i dipendenti di entrambe le aziende, che chiedono chiarimenti e risposte sulla situazione lavorativa.

Il sindacato Cobas dichiara lo stato di agitazione. Chiesto un incontro con il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro BRINDISI – Stato di agitazione per le lavoratrici e i lavoratori delle aziende Colser e Meridionale Servizi che svolgono il servizio di pulizia nelle strutture della Asl Brindisi. A proclamarlo è il sindacato Cobas, che chiede l’internalizzazione del servizio all’interno della società partecipata Sanitaservice. “La strada è ancora lunga e difficile – spiega il segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile – ma il sindacato è determinato a percorrerla fino in fondo”. Il sindacato ha già chiesto da diversi giorni un... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

