Patto Umbria-Toscana Proietti e Giani siglano l’accordo su acqua sanità trasporti e cultura

È stato firmato un accordo tra Umbria e Toscana, con Proietti e Giani, che coinvolge quattro settori chiave: acqua, sanità, trasporti e cultura. L’intesa mira a rafforzare la collaborazione tra le due regioni, promuovendo iniziative condivise e uno sviluppo integrato. La firma rappresenta un passo importante verso una gestione più coordinata delle risorse e dei servizi pubblici.

Un nuovo patto fra Umbria e Toscana che contempla quattro assi fondamentali: acqua, sanità, trasporti e cultura.Stefania Proietti, governatrice dell’Umbria e Eugenio Giani, presidente della Toscana, hanno siglato a Monte Santa Maria Tiberina un nuovo importante accordo di collaborazione e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Trasporti, sanità e fondi Ue: il bilancio dell'Umbria punta su welfare e investimentiL'Umbria ha approvato il Bilancio 2026-2028, con particolare attenzione a trasporti, sanità, welfare e fondi europei.

Patto Umbria-Toscana: «Chiediamo tavolo con ministeri su trasporti e alta velocità»Si sono incontrati a Monte Santa Maria Tiberina i due presidenti di Toscana e Umbria, Eugenio Giani e Stefania Proietti, per discutere del patto programmatico per la collaborazione tra le due regioni ... umbria24.it

VIDEO Patto Umbria-Toscana: Acqua, cultura, sanità e trasporti i punti centrali di questa collaborazioneUn nuovo patto fra Umbria e Toscana incentrato su quattro assi principali: acqua, sanità, cultura e trasporti. I governatori delle due Regioni, Stefania Proietti e Eugenio Giani, si sono incontrati a ... perugiatoday.it

