Aido Guardiagrele successo per la Lotteria per la Vita | venduti 5mila biglietti per sostenere la cultura della donazione

A Guardiagrele, la “Lotteria per la Vita” organizzata dall’Aido odv Panaccio Pompeo ha riscosso un ampio successo, con la vendita di circa 5.000 biglietti. L’iniziativa mira a promuovere la cultura della donazione di organi e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di questo gesto. Un impegno condiviso che testimonia l’interesse e la responsabilità della cittadinanza verso tematiche di grande valore sociale.

