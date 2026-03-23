Ascolti tv 22 marzo 2026 | Imma Tataranni 5 Chi vuol essere milionario Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di domenica 22 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Imma Tataranni 5 ” contro “ Chi vuol essere milionario “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni 5 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 22 marzo 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto? Rai 1: Imma Tataranni 5, il gran finale della serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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