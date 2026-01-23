Ascolti tv ieri sera 22 gennaio 2026 Striscia la Notizia debutta in prima serata contro Don Matteo 15 | tutti i dati Auditel

I dati Auditel di ieri sera, 22 gennaio 2026, mostrano il debutto in prima serata di Striscia la Notizia, che per la prima volta si presenta in questa fascia dopo 37 anni. La trasmissione si è scontrata con Don Matteo 15 e altri programmi di rilievo. Di seguito, i numeri di ascolto e le fasce di maggior successo della serata.

Il tg satirico di Antonio Ricci debutta per la prima volta in 37 anni in prima serata e si scontra con Don Matteo e altri programmi di punta: ecco gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, 22 gennaio 2026, hanno per protagonista Striscia la Notizia:il t.

