Ascolti TV ieri 22 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni e Chi vuol essere milionario? | i dati in aggiornamento

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv di ieri domenica 22 marzo. Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Imma Tataranni-Sostituro Procuratore, mentre su Canale 5 Chi vuol essere milionario?. Continua la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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