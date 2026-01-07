Empoli doppia tegola dall’infermeria | stop per Indragoli e Saporiti

L’Empoli comunica che, a seguito degli accertamenti medici, due calciatori della rosa, Indragoli e Saporiti, sono stati messi fuori gioco a causa di problemi fisici. La società si riserva aggiornamenti sugli sviluppi e sui tempi di recupero, mantenendo un approccio trasparente e responsabile verso tifosi e stakeholder.

EMPOLI – Non arrivano buone notizie per lo staff tecnico azzurro. L’Empoli ha reso noti gli esiti degli accertamenti clinici a cui sono stati sottoposti due calciatori della rosa, costretti a fermarsi per problemi fisici. Per Gabriele Indragoli la diagnosi evidenzia un guaio muscolare. Gli esami hanno confermato una lesione di medio-basso grado al muscolo ileopsoas destro. Diversa la natura dell’infortunio per Edoardo Saporiti. Il giocatore deve fare i conti con una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra, un problema che interessa l’articolazione e richiede prudenza. La società fa sapere che entrambi gli atleti hanno già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: TEGOLA DALL’INFERMERIA – Stop per l’ennesimo top player dopo De Bruyne | Arrivato quest’anno anche lui Leggi anche: Dal campo. Squadra al lavoro . Tegola Ebuehi. Stop forzato . Oggi doppia seduta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sampdoria, doppia tegola a Empoli: infortuni per Abildgaard e Pedrola, attesa per gli esami - 1 la sfida del Castellani, valida per la decima giornata di Serie B, ma la serata ha lasciato in eredità due nuovi problemi fisici per la squadra di Salvatore Foti. calciomercato.com Stagione finita per entrambi: doppia tegola nella corsa Champions - Gli infortuni rischiano di condizionare la lotta per il quarto posto: in due rischiano di aver chiuso qui la loro annata Rush finale di campionato. calciomercato.it Dal campo. Squadra al lavoro . Tegola Ebuehi. Stop forzato . Oggi doppia seduta - È ripresa ieri la preparazione dell’Empoli, dopo il primo giorno di sosta dall’arrivo di Dionisi di domenica scorsa, in vista del prossimo incontro casalingo di sabato prossimo quando alle 15 al Carlo ... lanazione.it UNDER 18 E TERZA DIVISIONE FEMMINILE - Doppia Vittoria in Settimana! UNDER 18 - Bella vittoria in rimonta per le nostre ragazze nel campionato Under 18. Contro Cascine Empoli Martedì sera perdiamo malamente i primi due set. Poi si accende la luce, - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.