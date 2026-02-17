Infortunati Inter doppia tegola per Chivu! Loro due saranno assenti con il Bodo Glimt non partono nemmeno con la squadra Novità

Chivu ha subito due infortuni e non potrà partecipare alla prossima partita dell’Inter contro il Bodo Glimt. I giocatori resteranno in allenamento a parte e non partiranno con il resto della squadra. Uno di loro ha riportato una distorsione al ginocchio durante l’allenamento di ieri, mentre l’altro si è fermato a causa di un problema muscolare.

Chivu commenta così il sorteggio con il Bodo/Glimt: «Tutte le partite di Champions nascondo insidie. Loro sono una squadra che…» Dopo il sorteggio, Chivu non nasconde le difficoltà: "Tutte le partite di Champions nascondono insidie. Inter in crisi infortuni: due giocatori chiave saltano la sfida con il Bodo Glimt L'Inter si trova in difficoltà a causa di due infortuni che le impediscono di schierare giocatori fondamentali contro il Bodo Glimt. Infortunati Inter, questi due giocatori nerazzurri salteranno il match con il Bodo Glimt, non partono con la squadra. NovitàInfortunati Inter, questi due giocatori nerazzurri salteranno il match con il Bodo Glimt, non partono con la squadra. Novità Tra le partite di domani dei playoff di Champions c'è Bodo Glimt Inter. Inter, doppia tegola per Chivu: out per il Bodo! Non partono con la squadraPessime notizie per il tecnico nerazzurro, che ne perde due alla vigilia del playoff d'andata di Champions contro i norvegesi del Bodo/Glimt.