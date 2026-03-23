L’Arsenal ha perso 2-0 la finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Doppietta del 21enne Nico O’Reilly. Per Pep Guardiola è il quarantesimo trofeo da allenatore. Più che la prestazione dominante del City, è da sottolineare quella deludente dei Reds; la squadra di Arteta sembrava in panico, senza trovare il giusto guizzo per accendere la partita. E ora anche la corsa al campionato si fa più interessante, con l’Arsenal a+9 ma con una partita in più rispetto alla squadra di Guardiola, e uno scontro diretto ancora da giocare, il 19 aprile. Il Guardian scrive: Quando è arrivato il primo gol del Manchester City, la reazione di Pep Guardiola... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arsenal colpito da amnesia collettiva contro il City in Carabao Cup, hanno un talento nel perdere trofei (Guardian)

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