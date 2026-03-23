Arsenal colpito da amnesia collettiva contro il City in Carabao Cup hanno un talento nel perdere trofei Guardian

Da ilnapolista.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arsenal ha perso 2-0 la finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Doppietta del 21enne Nico O’Reilly. Per Pep Guardiola è il quarantesimo trofeo da allenatore. Più che la prestazione dominante del City, è da sottolineare quella deludente dei Reds; la squadra di Arteta sembrava in panico, senza trovare il giusto guizzo per accendere la partita. E ora anche la corsa al campionato si fa più interessante, con l’Arsenal a+9 ma con una partita in più rispetto alla squadra di Guardiola, e uno scontro diretto ancora da giocare, il 19 aprile. Il Guardian scrive: Quando è arrivato il primo gol del Manchester City, la reazione di Pep Guardiola... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

arsenal colpito da amnesia collettiva contro il city in carabao cup hanno un talento nel perdere trofei guardian
© Ilnapolista.it - Arsenal colpito da amnesia collettiva contro il City in Carabao Cup, hanno un talento nel perdere trofei (Guardian)

Articoli correlati

Leggi anche: Il City travolge il Newcastle 3-1: finale di Carabao Cup contro l’Arsenal

City supera l’Arsenal con 3-1 nel match di andata della finale del Carabao Cup al NewcastleIl Manchester City, con un’esplosione di energia e una precisione devastante, ha superato l’Arsenal in finale della Carabao Cup, dopo un match di...

Tutti gli aggiornamenti su Arsenal colpito da amnesia collettiva...

carabao cup arsenal colpito da amnesiaArsenal battuto, la Carabao Cup è del Manchester City! Il Padova cambia, via Andreoletti! de Roon recordman di presenze con l’AtalantaFinisce 2-0 per la squadra di Guardiola che porta a casa il trofeo, salta l’ennesima panchina in serie B mentre l’olandese entra nella storia della Dea ... passionedelcalcio.it

carabao cup arsenal colpito da amnesiaArsenal-Manchester City diretta Carabao Cup: segui la finale tra Arteta e Guardiola LIVEArsenal o Manchester City? Chi alzerà la Carabao Cup? Al Wembley Stadium è il giorno della finale tra i Gunners di Arteta e gli Sky Blues di Guardiola. In palio il trofeo vinto nella scorsa stagione d ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.