Il Manchester City batte il Newcastle 3-1 e si assicura il passaggio in finale di Carabao Cup contro l’Arsenal. La partita si è giocata all’Etihad Stadium, con i Citizens che hanno dominato dall’inizio alla fine, confermando il risultato dell’andata. Ora, i due club si preparano ad affrontarsi per il titolo, con il City che guarda già alla finale.

Sarà Manchester City-Arsenal la finalissima della Carabao Cup 202526. Il verdetto definitivo arriva dall’Etihad Stadium, dove la squadra di Pep Guardiola ha travolto il Newcastle con un 3-1 che non ammette repliche, bissando il successo ottenuto già nel match d’andata. A decidere l’incontro è stata una partenza fulminante dei padroni di casa, trascinati da un Omar Marmoush in stato di grazia. L’attaccante egiziano ha ipotecato la qualificazione in meno di mezz’ora: prima sbloccando il risultato al 7? con un’azione di forza in area, poi raddoppiando al 29? ribadendo in rete una palla vagante dopo un tentativo di Semenyo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Il City travolge il Newcastle 3-1: finale di Carabao Cup contro l’Arsenal

Analisi e approfondimenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Analisi e aggiornamenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle 21:00.

