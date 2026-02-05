City supera l’Arsenal con 3-1 nel match di andata della finale del Carabao Cup al Newcastle

Il Manchester City batte 3-1 l’Arsenal nel primo atto della finale di Carabao Cup al St. James’ Park di Newcastle. I Citizens sono entrati in campo con determinazione e hanno preso subito il comando del gioco, sfruttando le occasioni e mettendo sotto pressione i Gunners. L’Arsenal ha tentato di rispondere, ma ha trovato davanti una difesa solida e un City in grande spolvero. La partita si decide nel secondo tempo, quando i padroni di casa allungano con due gol e mettono un’ipoteca sulla finale. L’Arsenal prova a reagire, ma

Il Manchester City, con un’esplosione di energia e una precisione devastante, ha superato l’Arsenal in finale della Carabao Cup, dopo un match di andata alla St. James’ Park, dove ha sconfitto il Newcastle con tre reti al primo tempo. Un risultato decisivo per il City, che ora si prepara per la finale contro l’Arsenal, con due partite in programma per decidere il vincitore del torneo. Le condizioni di partenza, inizialmente, erano favorevoli a i cittadini, con due goal dell’attaccante Marmoush, e un gol di Reijnders, che hanno permesso di andare a casa con vantaggio. Ma non è stato facile per il City, che ha dovuto affrontare il ritmo e la determinazione del Newcastle, con due chance molto forti e la presenza del portiere Ramsdale, che ha tenuto in ostaggio la squadra inglese.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su City Arsenal Il City travolge il Newcastle 3-1: finale di Carabao Cup contro l’Arsenal Il Manchester City batte il Newcastle 3-1 e si assicura il passaggio in finale di Carabao Cup contro l’Arsenal. Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La prima semifinale di Carabao Cup Analisi e approfondimenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle ore 21:00. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su City Arsenal Argomenti discussi: Performance Insights Champions League: l'Arsenal supera la prova San Siro; Premier League: il Tottenham riprende il City, tre di fila per lo United. Cade l’Aston Villa; Coppa di Lega inglese, il Manchester City batte 3-1 il Newcastle: Guardiola in finale contro l'Arsenal; Premier: i risultati di Arsenal, Chelsea e Liverpool. Coppa di Lega inglese, il Manchester City batte 3-1 il Newcastle: Guardiola in finale contro l'ArsenalIl City vola in finale di Carabao Cup, Newcastle al tappeto nel segno di Marmoush e Reijnders. msn.com Tris del City: Marmoush e Reijnders stendono il Newcastle, in finale c'è l'ArsenalPartita già ampiamente indirizzata nel primo tempo, terminato 3-0 per gli uomini di Guardiola. La finale contro l'Arsenal, a Wembley, il prossimo 22 marzo ... msn.com Sono sbalordito. Se ne va dal campo piangendo, dovrebbe piangere perché non ci hanno mai provato. " Paul Merson, ex calciatore e ora opinionista, non ha avuto mezzi termini nel giudicare la reazione di Wesley Fofana dopo la sfida di Carabao Cup tra Arse facebook #CarabaoCup, la finale sarà Arsenal-Manchester City. La compagine di #Guardiola batte 3-1 il Newcastle x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.