Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Trenord aumenta i treni più corse notturne da Como

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, Trenord ha annunciato un potenziamento dei treni e l’introduzione di corse notturne da Como. Questa misura mira a garantire un servizio più efficiente e capillare per tifosi, visitatori e staff coinvolti nell’evento, contribuendo a gestire l’afflusso di persone in modo sicuro e organizzato.

In vista di Milano Cortina 2026, Trenord annuncia un importante potenziamento del servizio ferroviario per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff verso le sedi delle gare. Dal 6 al 22 febbraio circoleranno ogni giorno 120 corse in più, portando l'offerta complessiva a circa 2.500 treni giornalieri su tutta la rete lombarda. Le linee suburbane prolungheranno l'orario di esercizio su Milano e verso le principali destinazioni regionali. Le ultime corse partiranno tra le 2 e le 2.30 di notte da Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna e Milano Rogoredo anche in direzione Como San Giovanni, ampliando in modo significativo le possibilità di rientro serale e notturno.

