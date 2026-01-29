A Crans-Montana si allarga l’inchiesta sull’incendio al Constellation. Ora ci sono quattro persone indagate, tra cui anche l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica. Tensioni e polemiche continuano, soprattutto dopo le parole di Tajani, che si oppone alla scarcerazione dei Moretti e suggerisce di cambiare giudice o Cantone. La vicenda resta al centro dell’attenzione, mentre le indagini cercano di fare chiarezza su una tragedia che ha portato alla morte di 40 persone.

Roma, 29 gennaio 2026 - Salgono a 4 le persone indagate per la tragedia di Crans-Montana. Dopo le accuse mosse contro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, e l'ex funzionario del comune, è finito nel mirino dell'inchiesta sull'incendio di capodanno al Constellation, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica. L'uomo sarà sentito dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio. Crans-Montana, agli atti dell'inchiesta nuove immagini sulle condizioni del bar Intanto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri dell'Ue, ha negato quanto scritto Le Monde riguardo a una "crisi diplomatica tanto improbabile quanto inedita" tra Italia e Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, c’è un quarto indagato. Tajani contro la scarcerazione dei Moretti: “Si può sempre cambiare giudice o Cantone”

La recente scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nell'incendio di Crans-Montana che ha causato 40 vittime, ha suscitato forti reazioni da parte della politica italiana.

Il ministro Tajani ha richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar

