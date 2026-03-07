Detenuto in sciopero della fame | il tribunale di Sorveglianza dispone la scarcerazione

Il tribunale di Sorveglianza ha deciso di scarcerare un detenuto in sciopero della fame dopo che la garante delle persone private della libertà personale della provincia di Brindisi ha annunciato che il soggetto ha lasciato il carcere di Brindisi e ora è sotto la custodia dei propri familiari. La decisione è stata comunicata nella giornata odierna, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Le condizioni di salute dell'uomo, recluso a Brindisi, erano peggiorate rapidamente. La garante Valentina Farina: "In questa vicenda emerge con forza anche la dimensione umana della persona detenuta" BRINDISI - La garante delle persone private della libertà personale della provincia di Brindisi, Valentina Farina, comunica che, nella giornata odierna, un detenuto ristretto presso la casa circondariale di Brindisi ha lasciato l'istituto penitenziario ed è stato preso in carico dai propri familiari. La vicenda trae origine da una segnalazione urgente trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Lecce, con cui era stato rappresentato il rapido peggioramento delle condizioni di salute della persona detenuta, conseguente allo sciopero della fame intrapreso da diversi giorni.