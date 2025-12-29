Lodi arrestato un 40enne latitante per omicidio | dovrà scontare 20 anni di carcere

A Lodi, un uomo moldavo di 40 anni è stato arrestato dalla Questura su ordine internazionale di cattura. L’arresto, eseguito dalla Squadra Mobile, è relativo a un mandato di arresto europeo, che prevede l’estradizione per un procedimento penale. L’individuo dovrà scontare una pena di 20 anni di reclusione per un omicidio commesso in passato.

Lodi, 29 dicembre 2025 – La Squadra Mobile della Questura di Lodi ha arrestato un cittadino moldavo di 40 anni in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale a fini estradizionali. L'uomo era stato condannato dalle autorità della Moldavia a venti anni di reclusione per i reati di omicidio, furto, furto con scasso ed evasione. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando il quarantenne si era introdotto in un'abitazione privata in Moldavia e aveva colpito ripetutamente l'inquilino con una mazza, causandone la morte, prima di fuggire e far perdere le proprie tracce. Dopo la comunicazione ricevuta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli agenti della Squadra Mobile di Lodi hanno avviato le ricerche sul territorio, accertando che l'uomo risultava domiciliato in Provincia di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

