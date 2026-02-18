Colleferro Inaugurata a Palazzo Morandi la mostra fotografica Orizzonti sospesi tra cielo e mare di Ettore Caratelli e Giancarlo Neccia

Sabato 14 febbraio, Ettore Caratelli e Giancarlo Neccia hanno aperto la mostra fotografica “Orizzonti, sospesi tra cielo e mare” a Palazzo Morandi, dopo averla allestita nel cuore di Colleferro. La mostra, visitabile fino alla fine del mese, presenta scatti che catturano paesaggi marini e cieli aperti, con immagini che trasmettono un senso di libertà e infinità. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di molti cittadini, incuriositi dalle fotografie che esplorano il rapporto tra terra e mare.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Taglio del nastro Sabato 14 Febbraio nella prestigiosa sede dell'Aula Consiliare del Comune di Colleferro a Palazzo