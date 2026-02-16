Colleferro mostra fotografica Orizzonti sospesi tra Cielo e Mare
Questa mostra nasce prima di tutto da un’amicizia e da una passione condivisa per la fotografia. Due fotografi, due sguardi diversi, uniti dalla passione di raccontare la bellezza che ci circonda, sopra e sotto la linea dell’orizzonte. Progetto nato dal desiderio di mostrare due mondi solo in.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Colleferro. “La Città Invisibile – paesaggi umani contemporanei”. Mostra fotografica con gli operatori di Minerva Ambiente al lavoro…
Quando le feste finiscono, “Un mare d’inverno” continua: proseguono iniziative e mostra fotografica
Dopo le festività, “Un mare d’inverno” prosegue con iniziative e una mostra fotografica che valorizzano la spiaggia in ogni stagione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Colleferro, mostra fotografica Orizzonti sospesi tra Cielo e Mare.
Gli 'Orizzonti lontani' di Steve McCurry in mostra a ParmaSteve McCurry protagonista dal 22 novembre al 12 aprile della mostra 'Orizzonti lontani', allestita a Palazzo Pigorini, a Parma. A curare l'esposizione è Biba Giacchetti, profonda conoscitrice del ... ansa.it
#Roma | #Colleferro. Alla #CasaMuseoAndersen una mostra collettiva con 20 artisti. 10 statunitensi e 10 italiani. Tra questi il “nostro” #LuigiManciocco. Leggilo su #CronacheCittadine.it •> - facebook.com facebook