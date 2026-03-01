L'oroscopo di marzo 2026 di Paolo Fox indica un periodo di cambiamenti significativi, con Venere in Ariete che influenzerà le energie del mese. Secondo l'astrologo, marzo si configura come un momento di passaggio tra passato e nuove possibilità, portando con sé una sensazione di trasformazione. I lettori potranno seguire le previsioni riguardanti i vari segni zodiacali e gli aspetti planetari in gioco.

Cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox per marzo 2026? Secondo il noto astrologo italiano, marzo si presenta come un mese di svolta, un ponte sospeso tra ciò che è stato e ciò che chiede di nascere. I movimenti planetari non si limitano a sfiorare la superficie dei sentimenti, ma invitano a scelte più consapevoli. Alcuni segni saranno chiamati a chiarire, altri a ricostruire, altri ancora a lasciarsi andare con maggiore fiducia. L'amore non resta fermo: evolve, si ridefinisce, mette alla prova e, quando trova terreno fertile, sorprende. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di marzo 2026, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. 🔗 Leggi su Ultimora.news

Oroscopo Paolo Fox di marzo 2026: Venere in Ariete cambia tutto

