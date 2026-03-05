L'oroscopo di venerdì 6 marzo 2026 | Venere torna a baciare Ariete e Leone

Venerdì 6 marzo 2026, Venere entra nel segno dell’Ariete, portando un aumento di passione per chi è nato sotto questo segno. La Luna in Bilancia tenta di mantenere il suo equilibrio, ma l’influsso di Venere si fa sentire con maggiore intensità. Questa giornata si caratterizza per le energie forti e le emozioni palpabili tra i nativi dell’Ariete e del Leone.