Venezia-Avellino | via alla prevendita per i tifosi ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Venezia – Avellino che verrà disputata Martedì 3 Marzo 2026 alle ore 20:00 e valevole per la 28^ giornata del campionato di serie B, partirà domani, giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 15:00, la prevendita per il settore ospiti dello Stadio “Pier Luigi Penzo” per un totale di 1001 posti. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket. I biglietti avranno un costo di 28,50 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni. I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio PL Penzo e viceversa, ma non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino-Frosinone, il pronostico: ecco cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

