Arezzo bloccato dal Guidonia il Ravenna non ne approfitta Tris Ascoli al Livorno davanti a 9mila tifosi

Arezzo resta bloccato dal Guidonia e non riesce a conquistare i tre punti. Il Ravenna, invece, ne approfitta e si avvicina alla vetta. Intanto, l’Ascoli travolge il Livorno davanti a 9mila tifosi, mentre in cima alla classifica, il Perugia ferma la corsa di Okaka e dei suoi. La giornata di calcio nel Girone B si apre con sorprese e risultati che cambiano la classifica.

Nella serata di anticipi dedicata alle big del girone B, resta invariato il distacco tra la prima e la seconda. Sorride l’Ascoli, che accorcia sul Ravenna. Ecco quanto accaduto. Solo 0-0 per l’Arezzo sul campo del Guidonia, avversaria indigesta per la prima della classe già superata all’andata dalla matricola laziale: alla fine per Bucchi, che mantiene sette lunghezze di vantaggio sul secondo posto, è un buon punto maturato che arriva con la difesa rimaneggiata (De Col e Renzi infortunati, Gilli acciaccato in panchina, Coppolaro e Gigli recuperati in extremis). L’occasione più importante ce l’ha il Guidonia, sul dischetto va Bernardotto ma Venturi para il secondo rigore consecutivo dopo quello di inizio gennaio a Forlì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arezzo bloccato dal Guidonia, il Ravenna non ne approfitta. Tris Ascoli al Livorno davanti a 9mila tifosi Approfondimenti su Arezzo Guidonia Il Ravenna perde, l'Arezzo non ne approfitta: al Comunale finisce 3-3 col Pineto Al Comunale, Arezzo e Pineto danno vita a una partita emozionante terminata 3-3. Ascoli, a Guidonia con 600 tifosi. Biglietti polverizzati in poche ore L’Ascoli si appresta a affrontare il Guidonia, sostenuto da circa 600 tifosi provenienti dalla città. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Arezzo Guidonia Arezzo bloccato dal Guidonia, il Ravenna non ne approfitta. Tris Ascoli al Livorno davanti a 9mila tifosiIn campo i piani alti del Girone B: la capolista bloccata nel Lazio, il Perugia stoppa Okaka e compagni. Sorridono i bianconeri con la doppietta di Gori ... gazzetta.it Guidonia-Arezzo 0-0: equilibrio totale e poche emozioniDiretta Guidonia-Arezzo di Venerdì 30 gennaio 2026: gara bloccata allo Stadio Citta dell'Aria, poche occasioni e un punto a testa ... calciomagazine.net Precedenti Ascoli-Ternana, un anno fa tris rossoverde senza storia. Andò in gol anche Corradini picenotime.it/it/pagine/59F8… #seriec #AscoliTernana #ASCTER x.com TRIS Siracusa. . Ciclone Harry: sorvolo dei Vigili del Fuoco su Lampedusa e Linosa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.