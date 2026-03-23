Arera cambio fornitore energia in 24 ore | come funziona per le bollette 2026

Dal 2026 cambiare fornitore di energia sarà molto più semplice e veloce. Una delle principali novità introdotte nel mercato energetico riguarda infatti la possibilità di effettuare lo switch in sole 24 ore, riducendo drasticamente i tempi rispetto alle attuali procedure. Si tratta di una svolta importante per i consumatori italiani, che potranno scegliere con maggiore libertà l’offerta più conveniente e reagire più rapidamente ai rincari delle bollette. La novità diventerà operativa a partire dal 1° dicembre 2026. È stata introdotta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per recepire le direttive europee sul mercato dell’energia e rendere più efficiente il sistema. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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