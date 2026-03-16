Energia dal 2026 cambio fornitore luce in 24 ore | chi potrà farlo e quanto ci vorrà davvero

A partire dal 1 dicembre 2026, in Italia sarà possibile cambiare fornitore di energia elettrica in appena 24 ore lavorative. Questa novità riguarda tutti i clienti che decidono di passare da un fornitore all’altro, rendendo più rapido il processo di switch. La modifica, prevista dall’Unione Europea, si applicherà anche nel nostro paese, con l’obiettivo di semplificare le procedure di cambio.

Da dicembre cambiare fornitore di energia elettrica sarà molto più rapido, anche in Italia. Il processo tecnico di switching in 24 ore lavorative, cheBruxelles aveva previsto lo dal 1 gennaio 2026, entrerà in vigore nel nostro Paese dal 1 dicembre 2026. Attenzione però: lo switch in 24 ore non riguarderà tutti i clienti né tutte le forniture energetiche. La novità sarà limitata ai contratti domestici di energia elettrica (il gas resta escluso) e, nella pratica, facendo i conti, l’intera procedura potrà richiedere fino a circa cinque giorni lavorativi, comunque molto meno delle tre settimane previste oggi. Cambio fornitore luce in 24 ore: perché l’Europa spinge sullo switch veloce. 🔗 Leggi su Panorama.it

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