Energia cambio fornitore in 24 ore | cosa cambia per le famiglie dal 2026

A partire dal 2026, le famiglie italiane potranno cambiare fornitore di energia elettrica in sole 24 ore, grazie all’implementazione della direttiva europea 2019944. Questa novità mira a rendere più rapido il processo di switching tra operatori e a garantire maggiori diritti ai consumatori. La modifica riguarda il settore energetico e coinvolge direttamente chi sceglie il proprio fornitore di luce.

Cambiare operatore della luce diventerà molto più rapido. L’Italia si prepara ad applicare la direttiva europea 2019944, introducendo lo switch energetico in 24 ore, una novità destinata a modificare profondamente il mercato e i diritti dei consumatori. La riforma è stata definita con una delibera dell’ Arera approvata il 3 marzo, che stabilisce l’entrata in vigore delle nuove regole dal 1° dicembre 2026. Chi potrà cambiare operatore. Il nuovo sistema riguarda solo i clienti domestici dell’ energia elettrica e non il gas. Potranno usufruire dello switch rapido tutti gli utenti non morosi, mentre resteranno esclusi coloro che hanno situazioni debitorie gravi, come le utenze già sospese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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