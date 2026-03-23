Applausi all' arrivo di Elly Schlein al Pd per conferenza dopo vittoria al Referendum

Da iltempo.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Applausi e strette di mano per la segretaria del Pd al suo arrivo in conferenza stampa sulla vittoria al Referendum. La conferenza stampa della segretaria del Pd Elly Schlein dalla sede del Nazareno a Roma dopo i risultati del Referendum sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Applausi all’arrivo di Elly Schlein al Pd per conferenza dopo vittoria al Referendum

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