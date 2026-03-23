Applausi all' arrivo di Elly Schlein al Pd per conferenza dopo vittoria al Referendum
Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 Applausi e strette di mano per la segretaria del Pd al suo arrivo in conferenza stampa sulla vittoria al Referendum. La conferenza stampa della segretaria del Pd Elly Schlein dalla sede del Nazareno a Roma dopo i risultati del Referendum sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Applausi all’arrivo di Elly Schlein al Pd per conferenza dopo vittoria al Referendum
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"La Costituzione è di tutti e non di una sola parte degli italiani", osserva la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno, commentando il risultato del referendum. "Vittoria al di là di ogni aspettativa - aggiunge - possiamo dir x.com