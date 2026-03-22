Referendum giustizia applausi per Elly Schlein all’arrivo al seggio per il voto – Il video

La segretaria del Partito Democratico è arrivata al seggio di Testaccio a Roma per votare nel Referendum sulla giustizia. All’arrivo, è stata accolta con applausi da alcuni presenti. Il suo voto è stato registrato presso il seggio, dove si è recata accompagnata da alcuni collaboratori. La scena è stata ripresa da un video che ha mostrato l’atmosfera di quell’istante.

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