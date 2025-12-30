Capodanno in Darsena con dj set firmati Bronson Produzioni

Il 31 dicembre, la Darsena di Ravenna ospiterà il tradizionale evento di Capodanno organizzato da Bronson Produzioni e Soul Club. La serata, che si svolgerà presso il Soul Club di via Zara 48, offrirà un dj set dedicato ai festeggiamenti di San Silvestro. Un’occasione per salutare il nuovo anno in un ambiente tranquillo e curato, con musica di qualità e un’atmosfera conviviale.

Bronson Produzioni e Soul Club annunciano i festeggiamenti per San Silvestro con l’evento di Capodanno 2025 alla Darsena di Ravenna, in programma martedì 31 dicembre presso il Soul Club di via Zara 48. La serata prevede una cena d’autore firmata dallo chef Enea Balestri (già sold out) seguita dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Capodanno in Darsena con dj set firmati Bronson Produzioni Leggi anche: Salza Irpina, Capodanno in piazza con il DJ set Ibiza Leggi anche: Sveglione di Capodanno a Villa Bombrini con musica dal vivo e dj set La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno a Savona 2026 con Le Vibrazioni in concerto e dj set; Cosa fare per Capodanno 2026 in Valtellina e Valchiavenna; S'Move Festival: A New Year's Eve Celebration. Capodanno con musica live, radio e dj set: tutti gli appuntamenti a Treviso e in provincia - Il nuovo anno sta per arrivare e sono tanti gli eventi in tutta la Marca che si apprestano a dare il benvenuto al 2026. ilgazzettino.it

Capodanno 2026 a Chiavari: concerti, dj set e ballo liscio per accogliere il nuovo anno - Capodanno 2026 a Chiavari tra concerti, dj set, ballo liscio e navette gratuite: eventi diffusi per festeggiare il nuovo anno in città. ligurianotizie.it

Capodanno in Sicilia, tutti gli appuntamenti gratuiti nelle piazze. Diversi big della musica italiana in concerto, dj set e fuochi - ma anche in provincia si aspetterà il 2026 insieme: da Maletto ad Augusta, da Erice a Palazzo Adriano ... lasicilia.it

POZZUOLI/ Claudio Cecchetto alla Darsena per la festa aperitivo della vigilia di Capodanno Ospite d’eccezione del “S’Move Festival” il 31 dicembre. L’evento in filodiffusione in tutto il centro storico... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.